13 марта 2023, 14:40
Жилищные инспекторы проверили крыши почти 5 тысяч домов Подмосковья на наличие сосулек
К 13 марта сотрудники Госжилинспекции Московской области проверили кровли 4945 домов на наличие сосулек. В итоге управляющим компаниям поручили почистить от снежных свесов и наледи 2941 крышу.
Из них 2136 задач УК отработали уже к понедельнику. Замечания зафиксировали в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».
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Пока тест на сосульки без замечаний проходят пять муниципалитетов. Все замечания исправили в Клину, где осмотрели 86 крыш и нашли 22 нарушения, и в Можайском — 60 домов и 51 замечание.
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Также кровли почистили в Шаховской, Реутове, Домодедове, Ленинском, Зарайске, Ступине, Бронницах, Лыткарине, Волоколамске, Одинцове и Черноголовке. Всего по одному нарушению остается устранить в Рузе, Электрогорске и Электростали.
«Рейды проходят ежедневно, и статистика успешной борьбы с сосульками может меняться. Подчеркну, что мы оцениваем состояние скатных кровель, которые необходимо регулярно освобождать от снега, не допуская толщины покрова более 30 сантиметров», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уборочная техника в Подмосковье работает плохо. По его словам, главы городских округов должны обратить на это особое внимание.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Госжилинспекция Подмосковья
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