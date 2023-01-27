Подмосковье 27 января 2023, 10:51 Жилищные инспекторы провели встречу о газовой безопасности для пенсионеров в Лотошине

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Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья рассказали участникам «Активного долголетия» из Лотошина о правильном использовании газа в быту. Пенсионерам также раздали листовки с базовыми правилами безопасности и номерами телефонов экстренных служб.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина подчеркнула, что в рамках мероприятия речь шла не только о безопасном использовании газового оборудования в квартирах и жилых домах, но и об обязанностях собственников. Так, им необходимо заключить договор обслуживания ВКГО, регулярно предоставлять доступ сотрудникам специализированных организаций для проведения осмотров, а также внимательно следить за состоянием газовых приборов.

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«Газ опасен в том случае, если им пользуются неправильно. Мы проводим большую информационно-разъяснительную работу по правилам газовой безопасности, используем самые разные форматы, чтобы донести их буквально до каждого», — отметила Ольга Федина.

Пенсионерам также напомнили о недопустимости заклеивания вентиляции и переноса оборудования без согласования.

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