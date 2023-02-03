Подмосковье 03 февраля 2023, 11:20 Жилищные инспекторы проследили за ремонтом в доме на улице Ткацкой фабрики в Красногорске

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Госжилинспекция Подмосковья приняла косметический ремонт подъезда на улице Ткацкой фабрики в микрорайоне Опалиха в Красногорске.

Косметический ремонт в 12-этажном доме № 23 выполнили по требованию ГЖИ Московской области. Управляющая компания «НКС» отчиталась о проделанной работе. Отмечается, что жители МКД остались довольны обновленным подъездом.

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«Согласно пункту 2.3.4 постановления Госстроя № 170, работы по содержанию общего имущества текущего характера, то есть косметический ремонт в подъезде, должны проводиться с периодичностью три-пять лет», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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В ноябре 2022 года ГЖИ получила заявление о необходимости проведения ремонта в подъезде указанного дома в Красногорске. После осмотра помещения жилищные инспекторы установили, что необходимо выполнить малярные работы и заменить напольное покрытие. В комплекс работ еще включили покраску потолков и стен, а также укладку облицовочной плитки.

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