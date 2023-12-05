Подмосковье 05 декабря 2023, 11:38 Жилищные инспекторы проследили за подготовкой домов к зиме еще в 11 округах Подмосковья Лобня / ГЖИ МО

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По требованию Госжилинспекции в Подмосковье отремонтировали межпанельные швы в домах 11 округов. Срочные работы провели управляющие компании Одинцова, Лобни, Каширы, Сергиевого Посада, Серпухова, Мытищ, Рузы, Реутова, Подольска, а также Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского округов.

Не дует, не намокает и не растут грибы — к такому долгожданному результату в квартирах жителей Подмосковья должны привести ремонты межпанельных швов и внешних стен домов, выполненные по требованию Госжилинспекции.

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«Любой дефект на фасаде — это изъян в температурно-влажностном режиме всего строения. Последствия такой проблемы не только потеря комфорта в квартирах в виде холода и сырости», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По ее словам, это снижает защитные свойства дома и нарушает требования к ео энергосбережению и энергоэффективности. Управляющие компании обязаны качественно готовить объекты к зиме и в преддверии холодов устранять все щели и трещины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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