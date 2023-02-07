Подмосковье 07 февраля 2023, 13:51 Жилищные инспекторы помогли заменить газовые шланги в 3 квартирах в Жуковском

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В акции «Гибкая подводка»-2023 Госжилинспекции Московской области поучаствовали три квартиры в Жуковском. В жилье заменили газовые шланги, хотя ранее туда не могли попасть сотрудники служб.

Сначала работы провели в доме № 12/24 на Набережной Циолковкого, а затем на Заводской, 19. Позднее специалисты попали и в квартиру на Клубной улице. В них неисправную гибкую подводку заменили на новую деталь.

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Всего за три дня акции специалисты заменили 350 подводок в 25 округах региона.

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«Гибкая подводка не раз становилась причиной газовых происшествий в домах с трагическими последствиями для многих людей. С помощью акции мы надеемся максимально сократить эти риски», — заявила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Первый этап акции продлится до 30 апреля. Жителей квартир, которые получают уведомления об обходе домов, попросили обеспечить доступ специалистов в квартиры.

Отметим, акция начала действовать 1 февраля.

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