Подмосковье 16 января 2023, 11:01 Жилищные инспекторы помогли семье с грудным ребенком в Коломне заменить аварийные трубы

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По поручению Госжилинспекции Подмосковья управляющая компания ООО «ДГХ» заменила аварийные стояки и вводные краны на трубах в квартире семьи с младенцем-инвалидом. Хозяева поблагодарили жилищных инспекторов за решение вопроса, который ожидал ответа с августа.

Семья из Коломны воспитывает грудного ребенка — инвалида. Для заботы о младенце требуется нормально функционирующий санузел. Чтобы привести в порядок сантехнику, необходимо перекрыть воду, а мастера отказывались работать с вводными кранами из-за аварийного состояния стояков. Благодаря содействию ГЖИ Московской области 28 декабря семья получила возможность привести санузел в порядок.

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«В многоквартирном доме система водоснабжения, как холодного, так и горячего, относится к коллективной собственности», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Она также отметила, что состояние стояков и запорных кранов в квартире влияет на жизнедеятельность всего дома, поэтому за их содержание отвечает управляющая компания.

Жительница квартиры написала обращение в УК еще в августе, затем, не дождавшись реакции, отправила жалобу в надзорное ведомство. Жилищные инспекторы потребовали от ООО «ДГХ» решить вопрос немедленно, и через девять дней специалисты провели комплекс работ по демонтажу и установке труб холодного и горячего водоснабжения и вводных кранов.

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