Подмосковье 16 января 2023, 17:14 Жилищные инспекторы Подмосковья внедрили сервис контроля за сбором средств на капремонт

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Госжилинспекция Подмосковья создала сервис для владельцев спецсчетов на капитальный ремонт. Он напоминает о необходимости повысить собираемость, когда она достигает 50%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сервис будет отправлять уведомление владельцам счетов, когда уровень их наполняемости будет составлять 50-60% от начисленных взносов. Если сборы ниже 50%, то направляется предупреждение, рассказала глава ГЖИ Ольга Федина.

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Фонд капремонта формируется через общие накопления на счете регоператора или в специальный счет конкретного дома. Последний вариант выбрали 3056 домов Подмосковья. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо иметь кубышку на капремонт, которая должна регулярно наполняться минимум на 50% от выставленных начислений. Владельцы должны отчитываться о ее состоянии каждый месяц. Если дом не может перешагнуть порог в 50% в течение полугода, то фонд дома-должника переводится в общую кассу, на счет регионального оператора.

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«Новая опция в АИС ГЖИ предупреждает владельца спецсчета, что в данном многоквартирном доме уровень собираемости приближается к предельно допустимому. Это помогает своевременно принять меры по информированию собственников этого МКД и исключить риски принудительной смены способа формирования фонда капремонта», — сказала Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном сокращении числа заброшенных строек в Подмосковье. Это удалось сделать благодаря обращениям жителей на портале «Добродел».