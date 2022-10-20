Жилищные инспекторы Подмосковья устранили свыше 10 тысяч нарушений в сентябре | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 17:35 Жилищные инспекторы Подмосковья устранили свыше 10 тысяч нарушений в сентябре Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Госжилинспекция Подмосковья подвела итоги контрольно-надзорной деятельности в сентябре 2022 года. Сотрудники инспекции выявили и взяли на контроль устранение 10 305 нарушений в содержании многоквартирных домов.

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина сообщила о том, что сотрудники чаще всего указывали на необходимость устранения недоработок, мешающих плановому прохождению осенне-зимнего периода. Управляющие компании при контроле Госжилинспекции восстанавливали тепловые контуры, изоляцию инженерных коммуникаций и кровли. Кроме того, проводили ремонт межпанельных швов и восстанавливали отмостку.

Реклама

Наибольшее число нарушений зафиксировано в самых крупных по площади городских округах — Богородском (883), Люберцах (599), Серпухове (531), Раменском (416) и Одинцовском (409). Единичные нарушения нашли в Лыткарине, Бронницах, Молодежном, Долгопрудном, Лотошине и Подольске. В списках нарушителей первого осеннего месяца вообще отсутствуют УК Власихи, Волоколамского городского округа, Восхода и Звездного городка.

Реклама

Специалисты отмечают, что значительная часть нарушений связана с содержанием внутридомового газового оборудования. Коммуникации подвержены коррозии, на них нарушен окрасочный слой. В некоторых округах эти коммуникации используются как опоры для различных тяжелых предметов и электрических проводов.

Инспекторы неоднократно фиксировали несоблюдение режима температуры и влажности. После проверок УК восстанавливали до норматива толщину утеплителя, ремонтировали двери, люки и вентиляцию. В подъездах управляющие организации проводили ремонты и уборку, устраняли захламление и осушали подвалы.

«Если в вашем доме возникли жилищно-коммунальные проблемы — первым делом следует сообщить о них в свою управляющую организацию. Это можно сделать как по телефону, так и через единую диспетчерскую службу региона на портале Единой диспетчерской службы. В течение суток УК обязана принять ее в работу и в установленные сроки выполнить. При этом заявитель должен подтвердить, что заявка исполнена и у него нет претензий к качеству», — напомнила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.