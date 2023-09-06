Подмосковье 06 сентября 2023, 16:58 Жилищные инспекторы Подмосковья разъяснили случаи перерасчета за коммунальные услуги ГЖИ МО

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Жителям Московской области напомнили об оптимизации трат на оплату жилья. Госжилинспекция региона напомнила, когда и как следует требовать перерасчета счетов по жилищно-коммунальным статьям.

Все расходы делятся на жилищные, коммунальные и дополнительные. К жилищным относится все, что касается управления многоквартирного дома. Это содержание и ремонт коллективного имущества, например лифтов, и уборка. Если плата в течение года по этой статье вырастает, то это повод разобраться в ситуации.

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К коммунальным платежам относятся плата за свет, газ, тепло, воду, канализацию и вывоз мусора. К дополнительным можно причислить оплату охраны, домофонов, кабельного телевидения. Плату за них устанавливает поставщик услуг. В случае навязывании услуги можно требовать перерасчет.

В ГЖИ отметили, что перерасчет можно потребовать и в случае плохо оказанной услуги, которую зарегистрируют в журнале аварийно-диспетчерской службы, отсутствия корректировки за отопление или отсутствие расчетов, завышение платежей при оплате и отсутствие жильцов в квартире более пяти дней.

«Любое сомнение собственника в правильности начислений — повод обратиться в свою управляющую компанию. УК обязана тут же проверить расчеты и, если обнаружилась ошибка, выдать исправленные документы. Если же компания проигнорирует требование перерасчета, официально обращайтесь в Госжилинспекцию, приложив все подтверждающие документы», — сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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