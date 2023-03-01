Подмосковье 01 марта 2023, 13:02 Жилищные инспекторы Подмосковья провели встречу с руководителями 100 крупнейших областных УК

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Госжилинспекция Подмосковья провела встречу с руководителями 100 крупнейших УК региона. Они обслуживают около половины жилфонда области. С ними обсудили эффективные практики управления домами.

На встрече анонсировали новый рейтинг управляющих компаний области. Их оценивали по четырем показателям: работа с обращениями, переход на единую систему расчетов, отсутствие просроченных задолженностей и численность персонала. Также с участниками встречи обсудили реализацию проекта «Наш дом», который развивает сервисные УК, объединяющие функционал нескольких организаций. Это позволяет выявлять и устранять проблемы до того, как их почувствуют жители.

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«Наши встречи теперь станут носить регулярный характер. Мы будем встречаться ежеквартально, просить делиться успешными практиками. Управляющие компании расскажут, как они удерживают положительные показатели в рейтинге», — сказала глава ведомства Ольга Федина.

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