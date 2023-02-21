Подмосковье 21 февраля 2023, 11:09 Жилищные инспекторы Подмосковья проследят за подготовкой управляющих компаний к весне

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Госжилинспекция Подмосковья провела обучающий семинар, на котором напомнила управляющим компаниям, в каком порядке содержать многоквартирные дома после зимы.

«Мы продолжаем цикл обучающих встреч по актуальным вопросам содержания многоквартирных домов и на сегодняшнем вебинаре напомнили всем ответственным сторонам очередность действий по содержанию жилого фонда весной и подготовке фронта работ на лето», — сообщила руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина.

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На семинаре подчеркнули, что всем управляющим компаниям предстоит привести в нормативное состояние кровли и водостоки, фасады и входные группы, подвалы и инженерные системы. Кроме того, необходимо осмотреть техническое состояние МКД. По результатам осмотров будут составлены акты и планы текущего ремонта.

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УК напомнили и о законе, согласно которому обязательными работами являются: очистка крыш от мусора, укрепление водосточных труб, колен и воронок, переключение внутреннего водостока на летний режим, раскрытие слуховых окон на чердаках и продухов на цоколях, промывка, окраска и мелкий ремонт элементов фасада.

За выполнением работ Госжилинспекция будет следить через центр управления регионом.

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