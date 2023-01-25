Подмосковье 25 января 2023, 10:12 Жилищные инспекторы Подмосковья помогли устранить 1,5 тысячи нарушений содержания домов за 3 месяца

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Общественные жилищные инспекторы под кураторством Госжилинспекции Подмосковья помогли устранить 1,5 тысячи нарушений в содержании домов за три месяца. Это проблемы с отоплением, безопасным доступом к жилью, а также состоянием подвалов и подъездов.

По словам главы ГЖИ Ольги Фединой, активнее всего себя показали общественники Домодедова, Серпухова, Люберец, Красногорска и Пущина.

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В системе ОЖИ сейчас зарегистрирован 291 человек из 56 округов региона. Каждый из них имеет свою зону ответственности и список задач. Так, во время подготовки к отопительному сезону чек-лист общественных инспекторов содержал 21 пункт с акцентом на состоянии крыш, подвалов, чердаков и коммуникаций. Зимой проверяют фасады и кровли, которые должны быть очищены от снега и наледи.

Работу общественных инспекторов курирует ГЖИ, назначая задачи и контролируя их выполнение. Работу проводят при помощи мобильного приложения.

«Осмотры с помощью мобильного приложения — это не обязанность, а сугубо добрая воля наших общественников, за что мы им очень благодарны. И, подключая общественных инспекторов к системе цифрового надзора, мы в итоге получаем более полную картину содержания многоквартирных домов региона и рассчитываем существенно повысить эффективность профилактики нарушений при управлении МКД», — отметила Ольга Федина.

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