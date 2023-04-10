Подмосковье 10 апреля 2023, 10:18 Жилищные инспекторы Подмосковья помогли решить свыше 5 тысяч коммунальных проблем за неделю Госжилинспекция Московской области, ЦУР / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья обработала 6,9 тысячи обращений жителей за неделю. Это на 15% меньше, чем неделей ранее. В категорию выполненных перешли 5,1 тысячи из них.

Как рассказали в ведомстве, быстрее всего количество заявок снижается в Шаховской, Талдоме, Егорьевске, Можайске и Луховицах. Ни одного обращения за неделю не поступило из Звездного Городка, Восхода, Молодежного и Черноголовки.

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Самыми частыми запросами жителей стали уборка в подъезде, ремонт лифта и восстановление освещения. Это 769, 399 и 384 заявки.

Оставить обращения жители могут через портал ЕДС. Управляющие компании берут их в работу в течение суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации в регионе. По его мнению, качество жизни заметно меняется, когда в доме появляется голубое топливо.

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