Подмосковье 10 января 2023, 17:58 Жилищные инспекторы Подмосковья подвели итоги работы за ноябрь 2022 года

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Госжилинспекция Подмосковья взяла на контроль 9117 нарушений в содержании жилых домов в ноябре 2022 года. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

По ее словам, больше всего нарушений зафиксировали в Щелкове. Это 1428 недочетов. Еще 1163 обнаружили в Подольске, 444 — в Лосино-Петровском, 443 — в Долгопрудном и 365 — в Чехове.

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Чаще всего нарушения касались содержания подвалов: захламленность, подтопления, состояние труб. Многие недочеты обнаружили на чердаках. Также в некоторых домах неплотно запирались двери и окна. Все дефекты устранят под контролем ведомства.

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«Если в вашем доме возникли жилищно-коммунальные проблемы — первым делом следует сообщить о них в свою управляющую организацию. Это можно сделать как по телефону, так и через единую диспетчерскую службу региона», — сказала Ольга Федина.

Заявки принимают в работу в течение суток, а после проведения работ жители должны подтвердить, что их провели качественно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Он заявил, что особенно важно своевременно и спокойно реагировать на чувствительные для жителей темы.