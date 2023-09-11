11 сентября 2023, 10:22
Жилищные инспекторы Подмосковья отработали свыше 8 тысяч заявок за неделю
Госжилинспекция Подмосковья обработала свыше восьми тысяч обращений жителей за неделю. По 5,2 тысячи из них уже провели работы, остальные жалобы отработают в ближайшее время.
Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, количество заявок снизилось за неделю в 20 городских округах. Чаще всего жители просили убрать в подъездах — это 880 заявок, еще 495 касались ремонта освещения и 494 — восстановления работы лифтов.
Реклама
Ольга Федина напомнила, что направить обращение жители могут через портал ЕДС.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама