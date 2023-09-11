Подмосковье 11 сентября 2023, 10:22 Жилищные инспекторы Подмосковья отработали свыше 8 тысяч заявок за неделю Уборка проверка / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья обработала свыше восьми тысяч обращений жителей за неделю. По 5,2 тысячи из них уже провели работы, остальные жалобы отработают в ближайшее время.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, количество заявок снизилось за неделю в 20 городских округах. Чаще всего жители просили убрать в подъездах — это 880 заявок, еще 495 касались ремонта освещения и 494 — восстановления работы лифтов.

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Ольга Федина напомнила, что направить обращение жители могут через портал ЕДС.

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