Подмосковье 16 мая 2023, 09:21 Жилищные инспекторы Подмосковья отработали свыше 4 тысяч заявок за неделю ЦУР / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала решение 4,3 тысячи проблем жителей за неделю. Всего за это время ЦУР получил 6,5 тысячи заявок.

Как отметили в ведомстве, число жалоб снизилось в 27 округах. Так, их стало на 62% меньше в Зарайске, на 50% — в Серебряных Прудах, на 42% — в Истре, на 39% — в Раменском и на 38% в Шатуре. Из Восхода, Лотошина и Молодежного не пришло ни одного обращения.

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За неделю жители оставили 527 заявок на уборку подъездов, 450 — на ремонт систем отопления и 370 на ремонт лифтов.

Оставить обращение жители могут через портал ЕДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабном ремонте старых коммунальных сетей в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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