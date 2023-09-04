Подмосковье 04 сентября 2023, 09:56 Жилищные инспекторы Подмосковья отработали свыше 4 тысяч заявок за неделю ГЖИ МО

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Свыше семи тысяч заявок жителей обработали в Госжилинспекции Подмосковья за неделю. Из них уже выполнили более 4,6 тысячи, остальные закроют в ближайшее время.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, за неделю снизилось количество обращений по поводу уборки подъездов, ремонта лифтов и дверей. Число обращений уменьшилось в 25 округах, среди которых Талдом, Лотошино, Егорьевск и другие.

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За неделю жители оставили 739 заявок на уборку подъездов, 442 — на ремонт лифтов и 423 — на восстановление освещения.

В ведомстве добавили, что оставить жалобу можно на портале ЕДС. Их берут в работу в течение 24 часов.

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