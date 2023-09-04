04 сентября 2023, 09:56
Жилищные инспекторы Подмосковья отработали свыше 4 тысяч заявок за неделю
Свыше семи тысяч заявок жителей обработали в Госжилинспекции Подмосковья за неделю. Из них уже выполнили более 4,6 тысячи, остальные закроют в ближайшее время.
Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, за неделю снизилось количество обращений по поводу уборки подъездов, ремонта лифтов и дверей. Число обращений уменьшилось в 25 округах, среди которых Талдом, Лотошино, Егорьевск и другие.
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За неделю жители оставили 739 заявок на уборку подъездов, 442 — на ремонт лифтов и 423 — на восстановление освещения.
В ведомстве добавили, что оставить жалобу можно на портале ЕДС. Их берут в работу в течение 24 часов.
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ЖКХ
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