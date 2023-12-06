Подмосковье 06 декабря 2023, 10:38 Жилищные инспекторы Подмосковья отработали около 350 тысяч обращений через ЦУР за год Наладка отопления / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Московской области проконтролировала в Центре управления регионом решение почти 350 тысяч заявок от жителей. В топ-3 популярных запросов вошли: обеспечение работы системы отопления уборка подъездов и ремонт подъездных дверей.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила, что информацию о необходимости решения жилищно-коммунальной проблемы можно оставить на портале ЕДС.

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«У управляющей организации есть сутки на то, чтобы взять ее в работу, и затем выполнить в срок, установленный в специальном классификаторе. Факт и качество исполнения должен подтвердить автор обращения», — подчеркнула Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усовершенствуют робота для решения вопросов ЖКХ.

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