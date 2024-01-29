29 января 2024, 17:26
Жилищные инспекторы Подмосковья отработали более 6 тысяч заявок за неделю
За неделю ГУСТ Московской области зарегистрировал в ЦУР около десяти тысяч обращений от жителей. Из всех заявок более шести тысяч уже отработали.
Количество обращений снизилось в 31 муниципалитете. В частности, жители стали реже жаловаться на неисправность дверей.
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Руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова напомнила, что направить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал. Управляющие организации исполняют заявку в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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