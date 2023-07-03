03 июля 2023, 11:02
Жилищные инспекторы Подмосковья отработали более 4 тысяч заявок по ЖКХ за неделю
За неделю Госжилинспекция решила свыше 4,5 тысячи проблем жителей в Подмосковье. Всего ЦУР получил 6,5 тысячи заявок. Оставшиеся будут отработаны в ближайшее время.
Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, количество заявок уменьшилось почти в половине городских округов. Самые высокие темпы снижения отметили в Лосино-Петровском, Егорьевске, Подольске, Домодедове, Волоколамске и Молодежном. Из Восхода и Звездного Городка не поступило ни одного сообщения.
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Самыми популярными темами обращений остались уборка в подъезде, ремонт лифтов и восстановление освещения.
Ольга Федина напомнила, что жители могут сообщить о проблемах в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.
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