Подмосковье 03 июля 2023, 11:02 Жилищные инспекторы Подмосковья отработали более 4 тысяч заявок по ЖКХ за неделю Восстановление освещения / Госжилинспекция Московской области

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За неделю Госжилинспекция решила свыше 4,5 тысячи проблем жителей в Подмосковье. Всего ЦУР получил 6,5 тысячи заявок. Оставшиеся будут отработаны в ближайшее время.

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, количество заявок уменьшилось почти в половине городских округов. Самые высокие темпы снижения отметили в Лосино-Петровском, Егорьевске, Подольске, Домодедове, Волоколамске и Молодежном. Из Восхода и Звездного Городка не поступило ни одного сообщения.

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Самыми популярными темами обращений остались уборка в подъезде, ремонт лифтов и восстановление освещения.

Ольга Федина напомнила, что жители могут сообщить о проблемах в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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