Подмосковье 22 мая 2023, 09:23 Жилищные инспекторы Подмосковья отработали 6 тысяч заявок за неделю Госжилинспекция Московской области / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья обработала 5,7 тысячи заявок жителей по вопросам содержания домов с начала недели. Из них более 3,6 тысячи перевели в категорию закрытых.

По словам главы ведомства Ольги Фединой, количество заявок снизилось в 37 городских округах. Так, их стало на 86% меньше в Талдоме, на 75% — в Зарайске, на 51% — в Дмитрове и на 46% — в Орехово-Зуеве. Из Восхода, Лотошина и Звездного Городка не поступило ни одного обращения.

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За неделю жители оставили 537 заявок на уборку подъездов, 382 — на ремонт лифтов и 308 — на восстановление освещения.

В ведомстве напомнили, что направить обращения жители могут через портал ЕДС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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