29 ноября 2023, 12:12
Жилищные инспекторы осмотрели все газифицированные многокквартирные дома в Подмосковье за год
С начала года Госжилинспекция Московской области проверила состояние газового оборудования в 39,6 тысячи многоквартирных домах. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина сообщила, что различные нарушения зафиксированы в 14% из них, и по требованиям инспекторов 94% недоработок уже устранены.
За указанный период было возбуждено 171 дело об административной ответственности управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а общая сумма штрафов составила 935 тысяч рублей.
Реклама
Федина напомнила, что с 1 января 2024 года в Московской области заработает новая схема обеспечения газовой безопасности. Компания «Мособлгаз» будет обслуживать все оборудование в Подмосковье.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Реклама
Реклама