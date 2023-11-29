Подмосковье 29 ноября 2023, 12:12 Жилищные инспекторы осмотрели все газифицированные многокквартирные дома в Подмосковье за год Проверка ВДГО / Госжилинспекция Московской области

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С начала года Госжилинспекция Московской области проверила состояние газового оборудования в 39,6 тысячи многоквартирных домах. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина сообщила, что различные нарушения зафиксированы в 14% из них, и по требованиям инспекторов 94% недоработок уже устранены.

За указанный период было возбуждено 171 дело об административной ответственности управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а общая сумма штрафов составила 935 тысяч рублей.

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Федина напомнила, что с 1 января 2024 года в Московской области заработает новая схема обеспечения газовой безопасности. Компания «Мособлгаз» будет обслуживать все оборудование в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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