Подмосковье 07 июля 2023, 13:53 Жилищные инспекторы одобрили ремонт еще 7 подъездов в Воскресенске и Балашихе Балашиха, Пушкина, 10 / ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья проверила ремонт семи подъездов в Балашихе и Воскресенске. Руководитель ведомства Ольга Федина сообщила, что инспекторы не выявили замечаний.

Всего в программу ремонта на этот год вошло 120 подъездов в Балашихе и 221 в Воскресенске. Во время работ в домах штукатурят и красят стены, меняют окна и светильники, а также устанавливают почтовые ящики и ремонтируют входные группы.

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Вместе с жителями домов согласовывают уникальные интерьерные детали подъездов. Например, в одном из домов в Воскресенске появился растительный орнамент на стене, а на полу подъезда в Балашихе уложили фактурную плитку.

Ремонт проводится по региональной программе «Формирование современной комфортной среды», а выполненные работы проверяют поэтапно: сначала совет дома и управляющая компания, а затем — ГБУ «УТНКР» и Госжилинспекция Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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