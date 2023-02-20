Подмосковье 20 февраля 2023, 12:20 Жилищные инспекторы обработали более 6,3 тысячи жалоб от жителей Подмосковья за неделю

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Свыше 6,3 тысячи обращений, которые коснулись жилищно-коммунальной сферы, обработали сотрудники Госжилинспекции Московской области за последние семь дней. Они поступили от жителей региона через Единую диспетчерскую службу.

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Из этого числа порядка пяти тысяч уже закрыли. При этом число жалоб в 25 округах снизилось. Также меньше обращений было по поводу работы лифтов и освещения в подъездах, сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Так, во Власихе жители жаловались в 3,5 раза меньше, чем неделей ранее. В два раза сократилось количество замечаний во Фрязине, Волоколамске, Зарайске и Талдомском. Также по этому показателю отличились Дубна (-64%), Пущино (-63%) и Павловский Посад (-54%). Ни одной жалобы не пришло на этой неделе из Звездного городка и Восхода.

Самой частой проблемой остается недостаточная уборка подъездов — 811 заявок. По сравнению с прошлой неделей их стало больше на 10%. О подобных замечаниях сообщали жители Коломны, Солнечногорска, Жуковского, Можайска, Каширы, Воскресенска, Орехово-Зуева, Ступина и Дзержинского. Не было жалоб на грязные парадные во Фрязине, Власихе и Талдомском.

За неделю на 3% стало меньше проблем с неработающими лифтами. О неполадках оборудования заявили жители Богородского, Щелкова, Наро-Фоминского и Котельников. Таких проблем за последние семь дней не было в Истре, Клину, Коломне, Дубне, Ступине, Власихе и Электростали.

И на 8% сократилось количество жалоб на освещение подъездов — их насчитали 356. Заявок стало меньше в 17 округах, в том числе во Власихе, Ступине, Щелкове и других.