Подмосковье 19 апреля 2023, 10:24 Жилищные активисты помогли устранить еще 100 нарушений в содержании домов Подмосковья

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Госжилинспекция Подмосковья выявила около 600 нарушений в содержании домов на весенних проверках. Около 100 случаев ненадлежащего состояния зданий помогли обнаружить жилищные активисты.

Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина рассказала, что активнее всего работают общественники трех городских округов — это Красногорск, Химки и Истра. Нештатные инспекторы помогают вовремя выявлять нарушения, что позволяет быстрее их ликвидировать.

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На весенних проверках оцениваются состояние жилых домов после зимы, чистота фасадов, покраска стен и подготовка прилегающих территорий. В графики обходов включены адреса, по которым в течение полугода поступало много сигналов в Единую диспетчерскую службу.

Задания поступают управляющим компаниям, которые должны в короткий срок устранить нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Он отметил, что событие, как и прежде, отчасти пройдет в праздничном формате.

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