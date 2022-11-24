Подмосковье 24 ноября 2022, 21:09 Жилищники Подмосковья представили передовые практики капремонта на выездном семинаре

Читать 360tv в

Представители МинЖКХ Московской области в рамках программы повышения квалификации провели двухдневную демонстрацию передовых практик при проведении капремонта в Подмосковье. Семинар провели для представителей региональных операторов капитального ремонта и органов исполнительной власти из 52 субъектов России.

Реклама

Отдельное внимание участников программы обратили на вопросы замены систем газоснабжения в МКД при капитальном ремонте. Слушателям рассказали о нюансах замены внутренней и внешней газовой системы, продемонстрировали 5-ступенчатую систему безопасности, она состоит из защитных кранов, датчиков газоанализаторов, гофрированным шлангов и диэлектрических вставок.

Программу повышения квалификации «Руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» реализует базовая кафедра Министерства ЖКХ Московской области Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО.

«Программа разработана кафедрой Министерства ЖКХ Московской области совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта и реализуется уже третий год подряд с учетом растущих социально-экономических, экологических и культурных запросов общества. По данной программе удостоверение повышения квалификации уже получили более 100 слушателей из 50 регионов РФ», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Третий поток курса повышения квалификации стартовал на кафедре МинЖКХ Подмосковья в МГИМО 21 ноября. В нем принимают участие более 60 человек из 52 регионов. Следующий курс программы планируют провести в 2023 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».