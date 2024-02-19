Подмосковье 19 февраля 2024, 13:13 Жилинскую улицу и Георгиевское шоссе в поселке Андреевка расширят в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел встречу со старшими по домам и старостами многоквартирных домов в рабочем поселке Андреевка. Он рассказал о планах по развитию микрорайона.

Жителям напомнили о строящихся и уже модернизированных социальных объектах, развитии транспортной и дорожной инфраструктуры в Андреевке. Этим летом в поселке обновят детские площадки и проведут ямочный ремонт дорог. Также в планах расширение улицы Жилинской и Георгиевского шоссе до четырех полос.

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«Ранее в 2022 году по президентской программе капитально отремонтировали Андреевскую школу, сейчас строим самую большую школу округа в Голубом на 1375 мест — это позволит нам значительно разгрузить образовательное учреждение в поселке. „Стеклопластик“ строит детский садик на 170 мест, также еще один садик планирует возвести инвестор», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подобные встречи с руководством округа в Андреевке проходят регулярно.

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