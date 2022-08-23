Жилая новостройка появится на Октябрьской улице в Пушкино

Комитет по конкурентной политике опубликовал новую закупку на строительство многоквартирного жилого дома в Пушкино. Он должен появиться на улице Октябрьская в 2023 году.

«Объявлен конкурс на строительство многоквартирного жилого дома в городском округе Пушкинский», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Конкурс будет проводиться в открытой электронной форме. Нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить всю необходимую документацию и совершить непосредственно капитальное строительство дома.

Строительство проводится в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Пушкинский. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. С начала года в эксплуатацию ввели свыше 7,7 миллионов квадратных метров жилья.