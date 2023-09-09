Подмосковье 09 сентября 2023, 09:59 Жигарев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья Депутат Мособлдумы Жигарев отдал свой голос на выборах губернатора Подмосковья

Читать 360tv в

Депутат Мособлдумы Кирилл Жигарев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья. Бюллетень он заполнил на одном из участков в городском округе Красногорск.

Жигарев сделал свой выбор в деревне Гольево — на участке на Центральной улице, 1. Он относится к участковой избирательной комиссии № 1222.

Реклама

Депутат заполнил необходимые документы, получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования. Потом он опустил заполненный бланк в урну.

С 2021 года по настоящее время Кирилл Жигарев занимает должность заместителя председателя Московской областной думы, член Комитета по транспорту и информационным технологиям.

Награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области» и знаком Преподобного Сергия Радонежского.

Губернаторские и муниципальные выборы в Московской области проходят с 8 по 10 сентября. В дистанционном электронном голосовании в регионе приняли участие уже 327 636 избирателей — 73,58% всех зарегистрировавшихся на ДЭГ.