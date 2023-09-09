09 сентября 2023, 09:59
Жигарев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья
Депутат Мособлдумы Жигарев отдал свой голос на выборах губернатора Подмосковья
Депутат Мособлдумы Кирилл Жигарев проголосовал на выборах губернатора Подмосковья. Бюллетень он заполнил на одном из участков в городском округе Красногорск.
Жигарев сделал свой выбор в деревне Гольево — на участке на Центральной улице, 1. Он относится к участковой избирательной комиссии № 1222.
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Депутат заполнил необходимые документы, получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования. Потом он опустил заполненный бланк в урну.
С 2021 года по настоящее время Кирилл Жигарев занимает должность заместителя председателя Московской областной думы, член Комитета по транспорту и информационным технологиям.
Награжден знаком губернатора Подмосковья «За вклад в развитие Московской области» и знаком Преподобного Сергия Радонежского.
Губернаторские и муниципальные выборы в Московской области проходят с 8 по 10 сентября. В дистанционном электронном голосовании в регионе приняли участие уже 327 636 избирателей — 73,58% всех зарегистрировавшихся на ДЭГ.
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