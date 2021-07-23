Жертв аварий с мотоциклами в Подмосковье стало больше по сравнению с 2020 годом

В Московской области за 2,5 месяца увеличилось количество аварий с участием мотоциклистов. С 1 мая по 20 июля на дорогах региона погибли 39 человек в результате таких ДТП. Как сообщил начальник управления Минтранспорта Подмосковья Виктор Щулепников, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«На дорогах Подмосковья сохраняется высокая аварийность мототранспорта. С начала мотосезона произошло 199 аварий с мотоциклистами, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть участников ДТП получила травмы различной степени тяжести. Большинство ДТП происходит из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, а именно превышения скорости», — сказал Виктор Щулепников.

Чаще всего в ДТП с мотоциклами погибают и получают травмы сами мотолюбители. Мотоциклисты не защищены от травм даже при падении на минимальной скорости: на скорости 10-20 километров в час можно сломать руку или ногу, а при отсутствии шлема — получить черепно-мозговую травму.

Минтранс Подмосковья напоминает мотоциклистам, что обязательно нужно надевать соответствующую экипировку, быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим.