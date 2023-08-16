Подмосковье 16 августа 2023, 11:21 Жеребьевка футбольного турнира за Кубок Акинфеева прошла в Подмосковье Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Юбилейный Кубок Игоря Акинфеева пройдет в Химках с 21 по 22 августа. В турнире примут участие 16 лучших команд со всей России. По итогам жеребьевки участников распределили на четыре группы.

Согласно жеребьевке, в группе А сыграют ФК «Пари НН» из Нижнего Новгорода, «Мастер-Сатурн» из Подмосковья, ФК «Родина» из Москвы и ФК «Чайка» из Ростова-на-Дону. В группу Б вошли подмосковная СШ «Витязь», СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга, ФК «Локомотив» из Москвы и ФК «Акрон-Академия футбола имени Коноплева» из Тольятти. Группа В — ФК ЦСКА из Москвы, ФК «Химки» из Московской области, ФК «Ростов» из Ростова-на-Дону, а также ФК «Рубин» из Казани. Группу Д представляют ФК «Динамо» из Минска, ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга, ФК «Чертаново» из Москвы и ФК «Арсенал» из Тулы.

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Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и футболист Игорь Акинфеев сообщили, что на следующий год планируется увеличение количества участников данного турнира.

«Уже в этом году заявок было намного больше, чем представлено коллективов на турнире. Команды хотят участвовать в кубке, и для меня это большое счастье», — добавил Акинфеев.

По словам Абаренова, в будущем планируется расширить географию соревнований. Подмосковье намерено привлечь на турнир команды из Сербии, Китая и других дружественных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина.

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