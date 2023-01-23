Подмосковье 23 января 2023, 18:03 Жеребенка из Красногорска начали готовить к работе в отряде «Лиза Алерт»

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Конно-спортивный клуб «Регион» начал готовить к работе в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» жеребенка по кличке Шанель. Двухлетняя лошадь имеет качества, которые могут быть полезны при поиске людей.

В августе 2021 года в школе верховой езды «Регион» прошли учения «Лизы Алерт» по работе на лошадях. Тогда мать Шанели кобыла Ламбада показала себя как настоящее поисковое животное.

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«Это лошадь, которая не боится ничего, идет туда, куда ей сказали. Не реагирует ни на что, ни на какие преграды и громкие звуки. Очень надежная оказалась лошадь», — рассказала член отряда Ксения Костянова.

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Спустя время у Ламбады появилась Шанель, которая унаследовала поисковые качества матери. Лошадь еще предстоит обучить, на что уйдет много времени. Сначала ее приучат к недоуздку на морде, затем давать ноги, чтобы можно было ее подковать. После этого жеребенка научат подпускать к себе человека, чтобы чиститься и расчесывать хвост. Также Шанель научат не бояться шума и яркой одежды.

«Сначала кладут на спину тряпочку, чтобы привыкала. Затем надевают седло и без всадника учат бегать на корде вокруг человека. И постепенно человек садится верхом», — пояснила владелица лошади.

После учений «Регион» включили в список конюшен, которые смогут предоставлять лошадей для поиска пропавших. Такие работы намного продуктивнее, так как всадник передвигается быстрее пешего поисковика. Однако организовать такую деятельность сложнее, так как до места поиска лошадей нужно доставить, а перед этим найти ближайшую конюшню.

У лошадей обостренный слух. По этой причине волонтеры внимательно наблюдают за реакциями животных во время работ.

Отметим, рабочий возраст лошадей составляет примерно 20-25 лет. После этого кони уходят «на пенсию», то есть доживают на ферме под Серпуховом.

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