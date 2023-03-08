Подмосковье 08 марта 2023, 19:24 Жены и матери участников СВО встретились с главой Зарайска

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Глава Зарайска Виктор Петрущенко навестил жен и матерей участников спецоперации. За чаем они обсудили, чем муниципалитет может помочь женщинам.

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«Проблемы, которые не удастся решить на местном уровне, решат на областном. Кроме практической помощи родственников участников СВО поддерживают и морально», — заявил глава округа.

Перед чаепитием женщины посетили концерт, посвященный празднику 8 Марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Международным женским днем 98-летнюю летчицу 125-го женского авиаполка Галину Брок-Бельцову. Сейчас женщина живет в Щелкове.

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