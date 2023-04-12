Подмосковье 12 апреля 2023, 09:27 Жены бойцов СВО из Солнечногорска стали героинями всероссийского фотопроекта

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Всероссийский фотопроект «Жены героев» стартовал в Солнечногорске. Героинями фотосессии стали жены бойцов СВО, их портреты будут представлены в павильоне пункта сбора гуманитарной помощи «Доброфронт».

Первой героиней фотопроекта стала 20-летняя студентка Кристина. Она замужем семь месяцев, шесть из которых ее супруг находится в зоне СВО. Его призвали по повестке. Недавно она ездила к нему вместе с волонтерами, которые доставляли в зону СВО гуманитарную помощь.

Еще одной участницей фотосессии стала Алена. Она замужем уже два года, ее супруг тоже был мобилизован. У них подрастает полуторагодовалая дочь Алиса.

«Очень тяжело. Стараемся держаться, не плакать, не показывать свои эмоции, конечно. Вы знаете, мы верим в то, что все будет хорошо и скоро это закончится», — поделилась Алена.

Портреты героинь для всероссийского проекта «Жены героев» сделала фотограф Дарья Князева.

«Это проект о сильной женщине. О женщине, которая в такое тяжелое время <…> делает что может в тылу. Она не раскисает, она не теряется. Мне показалось, что это очень важно. Это такая женская история, которую хочется показать, и показать силу духа наших девчонок», — сказала фотограф Дарья Князева.

Фотографии жен бойцов СВО разместят в павильоне «Доброфронт» в Солнечногорске.

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