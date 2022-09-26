Женскую консультацию отремонтировали в Солнечногорске | 360°

Все новости

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Реклама

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Мир

26 сентября 2022, 20:07

Консула Японии во Владивостоке вышлют из России

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:02

«Нельзя сидеть дома, когда ты нужен Родине». Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:01

Ветеринарам Подмосковья рассказали о способах борьбы с чумой свиней и птичьим гриппом

Подмосковье

26 сентября 2022, 12:09

Женскую консультацию отремонтировали в Солнечногорске

Читать 360tv в

Текущий ремонт завершился в женской консультации Солнечногорской областной больницы. Здесь заменили кафельную плитку в кабинетах, провели внутренние отделочные работы, установили новые светильники. На эти цели было направлено более 2,4 миллиона рублей.

Реклама

«Благодаря проведенному обновлению жительницы округа могут проходить обследования и лечение в более комфортных условиях. Во время ремонта медицинское учреждение работало в штатном режиме», — рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Солнечногорской больницы Мария Холдина.

В Подмосковье продолжается масштабная программа по обновлению в медицинских организациях. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что стационары при больницах области приведут к новому стандарту. Речь идет не только об оснащении больниц новым современным оборудованием, но и о том, чтобы исключить случаи, когда пациентам приходится лежать по пять человек в одной палате.

Здравоохранение

Солнечногорск

Медицина

Ремонтные работы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама