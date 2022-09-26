Женскую консультацию отремонтировали в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 12:09 Поделиться Telegram

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Viber Женскую консультацию отремонтировали в Солнечногорске

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Текущий ремонт завершился в женской консультации Солнечногорской областной больницы. Здесь заменили кафельную плитку в кабинетах, провели внутренние отделочные работы, установили новые светильники. На эти цели было направлено более 2,4 миллиона рублей.

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«Благодаря проведенному обновлению жительницы округа могут проходить обследования и лечение в более комфортных условиях. Во время ремонта медицинское учреждение работало в штатном режиме», — рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Солнечногорской больницы Мария Холдина.

В Подмосковье продолжается масштабная программа по обновлению в медицинских организациях. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что стационары при больницах области приведут к новому стандарту. Речь идет не только об оснащении больниц новым современным оборудованием, но и о том, чтобы исключить случаи, когда пациентам приходится лежать по пять человек в одной палате.

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