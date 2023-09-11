Подмосковье 11 сентября 2023, 10:58 Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» вышел в 1/16 финала Кубка России пресс-служба ВК "Заречье-Одинцово"

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Волейболистки из одинцовского клуба «Заречье» уверенно стартовали на предварительном этапе Кубка России. Одержав три победы в трех матчах, девушки возглавили группу С и вышли в 1/16 финала.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что первые две игры «Заречье» прошло со счетом 3:0. Сначала выиграли у «Тюмени», затем — у клуба «Атом-Курск». В третьем матче подмосковные волейболистки встретились с клубом «Динамо-Анапа».

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«В последней игре они выложились и красиво победили сильного соперника. Итоговый счет матча — 3:1. Мы отлично прошли предварительный этап, без поражений, и вышли в 1/16 финала Кубка России. Игры возобновятся в конце недели», — отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Клуб «Заречье-Одинцово» набрал девять очков и занял первое место в группе С.

«В последней игре расслабили подачу. Вышли против молодой, свежей команды. Но в любом случае замены решили, и подготовка наша решила. Так что проблемы свои знаем, едем домой готовиться к дальнейшему туру и работать над ошибками», — сказал главный тренер ВК «Заречье-Одинцово» Андрей Ноздрин.

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