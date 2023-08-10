Подмосковье 10 августа 2023, 17:19 Женский турнир по гандболу «Кубок Звезды» пройдет в Чехове Unsplash

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С 11 по 13 августа в чеховском Дворце спорта «Олимпийский» состоится предсезонный турнир по гандболу «Кубок Звезды — 2023». В соревнованиях примут участие четыре женские команды. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

На турнире в Чехове выступят спортсменки из Звенигорода, Тольятти, Москвы и Белоруссии. Первая игра состоится 11 августа в 17:00, вторая в 19:00. Следующие матчи пройдут 12 августа в 16:00 и 18:00, а также 13 августа в 15:00 и 17:00.

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Для удобства зрителей от спортивного комплекса «Звезда» в Звенигороде будет организован клубный транспорт на матчи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

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