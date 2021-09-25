Женский форум впервые пройдет в Домодедове

В Домодедове в субботу пройдет первый женский форум. Лучшие специалисты поделятся своим опытом и ответят на все интересующие вопросы. Мероприятие пройдет в парке «Елочки», сообщили на странице «ВКонтакте».

Спикеры подготовили обширную программу. На женском форуме расскажут, какие изменения происходят в теле женщины во время беременности и как с помощью упражнений можно восстановиться после родов, об уходе за малышом и грудном вскармливании. Пройдут и лекции, посвященные тому, как совмещать работу и семью, чтобы найти время на все и не потерять мотивацию. Гостьям расскажут и о тренде последнего времени — удаленной работе.

На форуме также поговорят о структуре личности, гармонии в отношениях и самореализации. Выступающие объяснят, как правильно формировать свои желания и добиваться их исполнения.

Женский форум начнется в 12:00. Он будет проходить в рестобаре «Все сезоны».

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