Женские команды по футболу собрали в Раменском. Спортсменки готовятся к всемирной славе

В Раменском городском округе к спортивной карьере готовят школьниц-футболисток. Занятия проходят в школе «Авангард».

Спортсменка Лидия Бовт переехала в Раменское 3,5 года назад. В декрете девушка не усидела: начала собирать единомышленниц.

«Я проснулась и поняла: нужно что-то делать, что в Москву не наездишься на тренировки, нужно сделать это рядышком. Здесь футболисток очень много, которые умеют играть, у которых хороший уровень, которые занимались в Москве», — поделилась она.

Источник фото: телеканал «360»

Так Лидия стала капитаном женских команд по футболку «Ильинский-Авангард». Она курирует две группы. В первой играют совсем юные спортсменки — до 12 лет. Несколько лет они учились вместе с мальчиками бить пенальти. Теперь же у них есть своя команда.

Во второй команде играют профессионалки. Например, Ольга Камышова — девушка в футболе уже 22 года. ЦСКА стало частью ее карьеры. Сегодня для Ольги спорт — не основная работа, но от этого быть важной частью жизни не перестал. Чемпионат России, зона Московской области — это то, о чем сегодня команда говорит бесконечно.

Источник фото: телеканал «360»

«В это воскресенье у нас вторая игра, будем набирать очки. Хочется строить планы, но пока живем тем, что есть. Планы грандиозные, но об этом лучше не будем», — рассказала Ольга.

Подмосковные богатыри. Пенсионеры-тяжелоатлеты из Электрогорска идут на рекорд Гиннесса Подробнее

Начинают они сейчас, но уже с багажом опыта и знаний. Первая победа — премия «Наше Подмосковье» за развитие здорового образа жизни. Приз команда «Ильинский-Авангард» потратит на организацию турнира. Чтобы еще раз выйти на поле и стать кумиром для тех, кто пока только в начале пути.