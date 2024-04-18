Подмосковье 18 апреля 2024, 15:06 Женские футбольные соревнования пройдут в Лобне 28 апреля Unsplash

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Женские футбольные команды городского округа Лобня пригласили сразиться в Кубке футбольных мам. Мероприятие состоится 28 апреля в 10:00 на стадионе «Москвич».

Турнир является частью большого проекта «100 турниров — 100 городов». Регистрация на Кубок футбольных мам уже открыта и доступна на официальном сайте мероприятия. Участвовать смогут команды численностью от 8 до 12 игроков. Формат соревнования предусматривает групповой этап и плей-офф, с таймами по 10 минут каждый.

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Для участниц турнира обеспечат все необходимое для комфортного и безопасного проведения матчей: от теплых раздевалок до профессионального медицинского сопровождения. На матчах будут работать фотографы и профессиональные судьи. Все участницы получат медали, а лучших игроков команд ждут специальные призы. Победительницы турнира удостоятся золотых и серебряных кубков.

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