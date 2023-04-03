Подмосковье 03 апреля 2023, 16:27 Женская сборная Подмосковья завоевала серебро на чемпионате России по биатлону Министерство физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Команда Московской области завоевала серебряные медали в женской эстафете на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В сборную вошли воспитанницы центра подготовки по олимпийским видам спорта региона и СШОР «Истина» из Истры Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина и Анастасия Гореева.

По итогам эстафеты четыре на шесть километров лучшими стали девушки из Свердловской области. Тройку лидеров замкнули биатлонистки из ХМАО-Югра.

Чемпионат России по биатлону проходил с 25 марта по 3 апреля в Ханты-Мансийске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что матч «Химика» и новокузнецкого «Металлурга» получился очень эмоциональным. Глава региона поблагодарил всех, кто смотрел игру и поддерживал воскресенский хоккейный клуб, который одержал победу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».