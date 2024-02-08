Подмосковье 08 февраля 2024, 15:08 Женская сборная Подмосковья по баскетболу примет участие в финале Спартакиады учащихся ЖБК "Спарта энд К"

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Команда Подмосковья выиграла на межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди девушек до 16 лет. Сборная представит область в финале Спартакиады учащихся России в июне этого года.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в ходе соревнований команда региона обыграла соперниц из Ивановской, Курской, Орловской, Тверской и Воронежской областей. Сборная тренируется под руководством Ольги Пантелеевой и Александры Мамедовой.

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