Подмосковье 21 ноября 2023, 14:10 Женская консультация в Серпухове получила ультразвуковой аппарат экспертного класса Телеканал «360»

Читать 360tv в

Женская консультация в Серпухове пополнилась новым ультразвуковым аппаратом экспертного класса. С его помощью можно выявлять ранние патологии, ставить диагнозы и при необходимости назначать лечение.

Будущие родители часто задаются вопросами, как развивается малыш и все ли с ним в порядке. К счастью, в наше время развитие плода можно контролировать с помощью ультразвуковой диагностики. Она позволяет отслеживать состояние беременной и оценивать этапы развития плода. Скрининговое УЗИ необходимо проводить как минимум три раза на протяжении всей беременности.

Реклама

«Я спокойна, мой малыш развивается, он здоров, ему всего хватает, и очень хорошо, что стоит такое хорошее современно», — рассказала пациентка Ксения Титукова.

Акушер-гинеколог Серпуховского родильного дома, врач узи-диагностики Евгения Аверьянова рассказала, что новый аппарат предназначен для проведения скринингов беременным.

«С 2020 года вступил новый приказ в силу второй скрининг проводиться с 19 по 21 неделю включительно. На втором скрининге мы уже смотрим органы системы ребенка, проходимся по всем органам и системам, начиная с головы заканчивая ножками. Смотрим головной мозг, как он развивается в данном сроке беременности, потому что многие структуры видно только в этом сроке», — поделилась Евгения Аверьянова.

Отметим, что на сегодняшний день около 400 пациенток стоят на учете в женской консультации Серпухова. Кроме того, здесь обследуют будущих мам со всего округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».