Женская консультация открылась в Пушкино после капремонта | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 22:57 Поделиться Telegram

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Viber Женская консультация открылась в Пушкино после капремонта

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В Пушкино после капитального ремонта открылась женская консультация. В учреждении заменили трубы канализации, водоснабжения и отопления, а также электропроводку.

В рамках капремонта женской консультации в Пушкино в кабинетах заменили двери, постелили новые полы, установили подвесные потолки. В ремонте использовали специальные материалы, которые рекомендованы для больниц и поликлиник.

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После торжественной церемонии открытия, гостям устроили экскурсию по женской консультации. Внутренний облик клиники радикально изменился. Она стала светлой, современной и практичной.

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«Не могу не отметить качество. Очень хорошее, достойное качество капитального ремонта. Очень хорошее комплектование. На сегодняшний момент женская консультация укомплектована на 100% всем необходимым оборудованием. Это на 100% новая мебель, новое оборудование. Все, что необходимо есть, оно используется, эксплуатируется. И, повторюсь, что женская консультация распахнула свои двери и принимает жителей нашего города», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Помимо консультаций и осмотров, беременные женщины смогут посещать «Школу мамочек».

«Школа мамочек есть, где у нас принимает и психолог, и гинекологи читают лекции. Мы возобновим занятия физкультурой. Приходит батюшка, чтобы беседовать с пациентками», — рассказала заведующая женской консультацией Галина Рябинина.

Специалисты отмечают, как важно чтобы ожидание приема врача и получение медицинской помощи для женщины было комфортным. Здесь проходят не только плановые осмотры и консультируются, но инаблюдают беременность и посещают процедуры все женщины, которые прикреплены к больнице, а это более 80000 пациенток.

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