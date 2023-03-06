Подмосковье 06 марта 2023, 13:36 Женская консультация открылась после капремонта в Пушкино

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Женскую консультацию Пушкинской областной больницы имени профессора Розанова открыли после капитального ремонта. Медучреждение обслуживает порядка 80 тысяч местных жителей.

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Работу сопровождали технические специалисты подмосковного «Управления технического надзора капитального ремонта».

«Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами ГБУ МО „УТНКР“ гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете, использование качественных строительных материалов и соблюдение сроков исполнения проектов», — пояснил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В двухэтажном здании привели в порядок помещения, отремонтировали кровлю и фасад, провели электромонтажные работы, заменили инженерные коммуникации и установили системы кондиционирования. Также для маломобильных пациентов оборудовали пандусы.

Женскую консультацию построили в 1958 году. Последний раз объект ремонтировали в 2009 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что поликлиника в Ликино-Дулеве прошла перезагрузку среди первых в Подмосковье. Штат медучреждения полностью укомплектован.

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