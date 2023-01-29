Подмосковье 29 января 2023, 00:02 Женская команда Подмосковья стала лидером первого этапа чемпионата России по баскетболу

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В Челябинске прошел первый этап чемпионата России по баскетболу 3×3 среди женщин. Команда «Находка» Московской области стала фаворитом соревнований в группе «А». Из «Б» в финал попал московский «МБА».

За женскую сборную Подмосковья играли Елена Жеребцова, Анна Здебская, Екатерина Лялина и Мария Никишина. Новым главным тренером команды выступил Владимир Агабабьян, который ранее воспитывал мужскую сборную и привел спортсменов к серебряным медалям на Олимпиаде-2020 в Токио.

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В прошлом году девушки были вторыми в чемпионате России и на первой Всероссийской спартакиаде.

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