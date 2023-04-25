Подмосковье 25 апреля 2023, 19:58 Хоккеистки на траве из Электростали выиграли Суперкубок России Фото: ХК «Динамо-Электросталь»

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Спортсменки клуба «Динамо-Электросталь» стали обладателями Суперкубка России по хоккею на траве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Подмосковный коллектив одолел казанский «Ак-Барс» со счетом 3:0.

Матч прошел на домашней арене соперниц подмосковного клуба, в «Центре хоккея на траве» в Казани. Забитыми мячами отличились Анна Рябова, Ксения Королева и Светлана Ерошина. Полузащитница команды Алина Хакимова получила специальную награду как лучший игрок турнира. Подмосковная команда завоевала Суперкубок страны третий раз подряд.

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