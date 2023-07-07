Подмосковье 07 июля 2023, 12:44 Женская и мужская сборные Подмосковья стали лучшими на соревнованиях среди пожарных и спасателей ЦФО МЧС России

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Представители Московской области четырежды заняли пьедестал почета на первенстве Центрального федерального округа по пожарно-спасательному спорту. Турнир проходит на стадионе «Пламя» при учебном центре МЧС России в Подольске.

Участники в разных возрастных группах преодолевают полосу препятствий. Спортсмены пробегают по бревну со свернутыми пожарными рукавами, после чего устанавливают их к разветвлению, которое находится на беговой дорожке.

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Сборная Московской области среди девушек показала лучший результат в дисциплине «Пожарная эстафета», также в этой категории первое место заняли подмосковные юноши. Среди мужчин представители региона завоевали серебряную медаль. Кроме того, третью ступень пьедестала почета по двоеборью заняла жительница Подмосковья Ирина Демидова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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