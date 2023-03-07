Подмосковье 07 марта 2023, 09:52 Женщины составили почти половину всех зарегистрированных на «Госуслугах» Подмосковья пользователей

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Число пользователей «Госуслуг» Подмосковья достигло девяти миллионов человек. Из них свыше 4,4 миллиона — женщины, средний возраст которых — 45 лет. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Менее чем за год число пользователей портала госуслуг Подмосковья увеличилось на миллион человек и достигло девяти миллионов. Из них более 4,4 милилона — женщины», — сказала она.

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По словам главы министерства Надежды Куртяник, самой взрослой пользовательницей портала стала женщина в возрасте 75 лет.

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На портале доступно свыше 275 госуслуг, которыми жители могут воспользоваться в любое время с компьютера, планшета или смартфона. Также получить их можно в цифровых зонах МФЦ — в них оборудовано 795 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что развитие территорий сделает большой вклад в победу на СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

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