Подмосковье 07 марта 2024, 15:12 Женщины составили более 70% от числа работников «Почты России» в Подмосковье АО «Почта России»

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Более 27 тысяч сотрудников работают на «Почте России» в Московской регионе, из них 70% — женщины. В преддверии 8 Марта тружениц поздравили с праздником.

«Традиционно сложилось так, что у почты — женское лицо. Из 27 тысяч человек, работающих в нашем регионе, 19 тысяч — это женщины. Быть терпеливыми, чуткими и заботливыми — они в большей степени обладают этими качествами. В преддверии 8 Марта благодарю наших прекрасных сотрудниц, которые любят свою профессию», — отметил руководитель московского макрорегиона «Почты России» Сергей Бритвин.

АО «Почта России» АО «Почта России» АО «Почта России» АО «Почта России»

К поздравлению присоединился первый заместитель главы администрации Химок Родион Левочка.

«Тысячи клиентов по всей Москве и области обращаются за услугами и рассчитывают на индивидуальный подход. Я хочу поблагодарить вас за терпимость и, конечно, профессионализм», — отметил он.

Сотрудницам почты вручили цветы и благодарственные письма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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